GIUGLIANO. I carabinieri della stazione di Varcaturo, insieme a quelli del nucleo cinofili di Sarno, hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Marco Esposito, 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 55 dosi di hashish e 47 di cocaina, nascosto in in 3 bussolotti di plastica. A trovare gli stupefacenti uno dei cani del nucleo cinofili. Rinvenuto anche un bilancino di precisione e appunti sulla contabilità legata verosimilmente allo spaccio. Esposito è stato portato in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.