NAPOLI. Gli agenti della Polizia Municipale sono intervenuti per soccorrere due cani lasciati da soli su un balcone, nel quartiere Chiaiano. Gli uomini del reparto Tutela ambientale sono intervenuti in via Pendino dove era stata segnalata da alcuni cittadini la presenza dei due animali abbandonati su un balcone chiuso dall'interno. Gli agenti hanno atteso i proprietari dei cani, rintracciati attraverso informazioni assunte dai vicini di casa, e hanno sanzionato uno di loro per mancanza del microchip. Il caso è stato segnalato alla Asl per le verifiche mediche specifiche.