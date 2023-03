NAPOLI. «La viabilità a Napoli è impazzita da alcune settimane per la mancanza di programmazione, lo sfascio del sistema dei trasporti e la cattiva gestione della Polizia Locale da parte della Giunta Manfredi». Lo afferma l’eurodeputato e coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello. «Questa amministrazione – prosegue Martusciello – è incapace di disporre lavori notturni, come avviene nelle grandi metropoli europee, e di scaglionare i lavori in modo da evitare che si aprano contemporaneamente oltre 10 cantieri, in arterie cruciali per la città, come il corso Vittorio Emanuele, via Marina e corso Umberto. Tutto questo impatta su un sistema trasporti evanescente e precario dove il sindaco e l’ assessore alla “Immobilità”, Eduardo Cosenza, non riescono a fornire alla città un cronoprogramma sull’immissione in servizio dei nuovi treni della linea 1 del Metrò, uno scandalo di dimensioni nazionale, sulla linea 6 e sui lavori della funicolare di Chiaia».

«Manfredi convochi subito i partiti – conclude l’eurodeputato per trovare soluzioni che mettano fine alle giornate di passione e caos ordinario cui questa giunta condanna i napoletani». E i napoletani, che anche ieri hanno dovuto fare i conti con un traffico estenuante, cominciano a chiedersi il perchè di un’apertura in contemporanea di dieci cantieri e soprattutto che capacità hanno le ditte di mantenere i cronoprogrammi. E proprio parlando di cronopragramma, secondo gli appalti assegnati per rifare il look alla città in vista della tappa partenopea del Giro d’Italia, l’amministrazione è stata estremamente precisa: «Gli interventi hanno preso il via e saranno tutti conclusi, inderogabilmente, entro il 30 di aprile. Operai al lavoro tutti i giorni con la sola esclusione di Pasqua e del lunedì in Albis che sono gli unici due giorni in cui è permesso disertare i cantieri». La “passione” durerà dunque ancora un mese e mezzo con automobilisti in coda per ore e un caos generale da via Foria al corso Umberto passando per Chiaia e tornando a piazza Cavour e in via Cirillo. A chiedere spiegazioni anche il consigliere d’opposizione Catello maresca che nei giorni scorsi aveva pur chiesto, senza avere però risposta come mai si era deciso di aprire in contemporanea tutti i cantieri pur sapendo dal mese di ottobre sia del Giro d’Italia che dei lavori da fare.