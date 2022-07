Aeroporto in tilt ieri mattina, la direzione si e’ dovuta perfino scusare. Il dramma e’ che l’aeroporto era intasato fino all’inverosimile, le file iniziavano dai varchi di ingresso. Capodichino e’ un aeroporto che non funziona, col PNRR l’unica cosa che serve alla Campania e’ un grande scalo internazionale a Napoli, certo non gestito dalla solita Gesac, e certo con una mission diversa, intercettare volumi di traffico che oggi sono dirottati verso il Nord Italia. Il piano nazionale dei trasporti del governo punisce il Sud, ma nessuna osservazione e’ stata mossa dalla Regione Campania. Se De Luca crede di risolvere la questione aeroporti con Pontecagnano ci ritroveremo ancora indietro di trenta anni.