NAPOLI. Inizia oggi, presso la Galleria Umberto, con ingresso libero fino ad esaurimento capienza, il lungo Capodanno partenopeo che avrà altri appuntamenti il 30, 31 dicembre e il primo gennaio. Napoli è la prima città d'Italia che festeggia per 4 giorni la fine del 2022 e l'inizio del 2023 e lo farà nel segno del più grande musicista contemporaneo che la città ha partorito: Pino Daniele. Lo spettacolo è organizzato dalla Fondazione Pino Daniele Ets che presenta “Qualcosa arriverà Audiovisual Live Performance”, un grande concerto eseguito da giovani talenti selezionati da accademie e conservatori che coinvolgerà altre figure artistiche simbolo di Napoli come Eduardo De Filippo e Massimo Troisi. Il concerto prevede proiezioni di elaborazioni audiovisive, reinterpretazioni dal vivo e performance virtuali con la voce e la chitarra di Pino. L'evento, che rientra nelle linee guida del progetto Napoli Città della Musica, si svolgerà in un luogo storico di incontro e simbolo del risanamento della città, che per la prima volta accoglierà le realtà creative di 40 giovani talenti con un'identità musicale; allievi provenienti da nord al sud Italia, che interpreteranno in chiave originale il genio di Pino Daniele, artefice più rappresentativo di un nuovo sound mediterraneo fatto di stati d'animo, di contaminazione, di radici e di nuovi orizzonti, caratterizzati da uno stile unico, perché la personalità è il primo linguaggio che abbiamo per comunicare con gli altri.