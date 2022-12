La notte di San Silvestro alla no stop di Metro linea 1e Funicolare Centrale si aggiunge anche quella della Funicolare di Montesanto con corse miste fino all’1.10, poi corse dirette fino alle 7.00.

In campo, aperti tutta la notte, punti vendita nelle principali stazioni per consentire agilmente l’acquisto dei titoli di viaggi oltre che un presidio per il funzionamento dei sistemi automatici di emissione dei biglietti gestito dal Consorzio Unico Campania. Attivo su linea 1 e funicolare centrale anche il sistema tap&go che consente di acquistare il proprio titoli di viaggio con tutte le carte di pagamento contactless semplicemente avvicinandole all’obliteratrice.

Aperti tutta la notte anche i parcheggi Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei, Frullone e Spalti.