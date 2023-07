Un nuovo Istituto tecnologico superiore per Napoli e la Campania: presentata oggi pomeriggio a Palazzo Santa Lucia la Fondazione Its Capodimonte Ma.De. Academy, scuola di formazione per giardinieri specializzati e designer maker della ceramica e del gioiello. Previsti tre corsi biennali per under 35, si parte dall'autunno 2023: in totale saranno 1.800 le ore (1.200 di formazione e 600 di stage) e 25 i posti disponibili per ciascuno dei corsi. Le lezioni teoriche si svolgeranno in alcuni edifici del Real Bosco di Capodimonte, l'istituto ad indirizzo raro "Giovanni Caselli" e l'Eremo dei Cappuccini, mentre, come prerequisito all'iscrizione richiesto per gli studenti c'è il diploma di istruzione secondaria. L'iniziativa è realizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Napoli e della Regione Campania che promuove pure le iniziative culturali estive di Capodimonte come il Luglio musicale, programma di quattro concerti curati dall'Associazione Alessandro Scarlatti.

«Siamo orgogliosi come Regione di aver finanziato questo Its, momento di formazione post diploma per specializzare i giovani nel campo del giardinaggio, dei gioielli, dell'arte della porcellana: sono grandi tradizione di artigianato, di manualità, ma di vera e propria arte che fanno di Napoli una delle realtà più conosciute al mondo dal punto di vista della cultura». Lo dice il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, che poi aggiunge: «Noi dobbiamo essere bravi, dobbiamo rivitalizzare queste grandi tradizioni formando i giovani, perché a volte le imprese, gli artigiani, non trovano figure specializzate in questi campi». «Aprire una scuola per me è un orgoglio, è una cosa di una importanza fenomenale« afferma invece il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger. «Victor Hugo diceva “aprire una scuola è chiudere un carcere", e a questo ci credo moltissimo - prosegue -. Studiare nel bosco di Capodimonte, che sarà il laboratorio di questa scuola, è una cosa meravigliosa. L'eremo dei Cappuccini è un edificio splendido, sarà la scuola dei giardinieri, non solo l'unica in Italia, ma anche la più elegante».

Per completare il tavolo della conferenza stampa, Valter Luca De Bartolomeis, direttore dell'Its Giovanni Caselli: «Il sogno che vogliamo realizzare è quello di riattivare le grandi tradizioni di eccellenza del nostro territorio. In particolare lavoreremo su tre espressioni d'eccellenza in Campania che oggi hanno una disperata necessità di avere risorse umane altamente qualificate che conoscano le regole della sostenibilità ambientale, delle produzioni innovative, delle nuove tecnologie. Che sappiano, quindi, mettere insieme tradizione e innovazione. L'obiettivo - conclude Caselli - è fornire risorse umane alle aziende del territorio che ci chiedono continuamente giovani per poter rilanciare le attività produttive».