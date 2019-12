NAPOLI. Incidente mortale in via Vecchia San Rocco. Un uomo di 34 anni ha perso la vita in uno scontro tra due scooter. Trasportato al Cto in condizione disperate, è deceduto poco dopo. Ancora in fase di accertamento la dinamica dell’incidente e il riconoscimento della salma. Sul posto gli agenti dell’unità operativa antinfortunistica della polizia municipale guidati dal capitano Muriano.