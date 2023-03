Tutta l'isola di Capri è al buio a causa di un guasto alla rete. Senza luce anche Anacapri. Trenta operai della società elettrica di distribuzione Sippic sono al lavoro sulle cabine elettriche per individuare il guasto e ripristinare il servizio. La corrente a Capri arriva grazie a un elettrodotto sottomarino gestito da Terna che, partendo dalla centrale di Torre Annunziata, via cavo arriva sull'isola per poi terminare a Sorrento. Problemi si riscontrano anche su tutto il sistema delle telecomunicazioni.

Per sopperire all'emergenza si è deciso di far ricorso alla vecchia centrale a gasolio di Marina Grande, gestita da Sippic, che che si trova poco distante dalla centrale di trasformazione di Terna attualmente fuori uso. La centrale dovrebbe entrare in azione in serata.

A macchia di leopardo sta tornando la corrente sull'isola di Capri. In funzione, infatti, la vecchia centrale a gasolio di Marina Grande, al centro più volte delle polemiche di chi la vorrebbe smantellare perché obsoleta. La corrente viene erogata a partire dalle zone meno abitate, come la Certosa o alcuni quartieri del centro storico, in modo da evitare sovraccarichi e favorire un ritorno graduale. Il guasto che ha lasciato Capri al buio riguarda la condotta che va a Sorrento. Nessun problema per il presidio ospedaliero dell'isola, il Capilupi, che eroga energia in maniera autonoma.