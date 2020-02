CAPRI. Ancora una volta tante difficoltà nel trasportare una paziente da Capri a Napoli. Nella serata del 9 febbraio, verso le 19, un donna di 44 anni, in codice rosso, con un edema cerebrale, doveva essere trasportata d’urgenza da Capri ad una struttura ospedaliere sulla terra ferma tramite elicottero ma, dopo essere riusciti a reperire un posto all’ospedale Cardarelli, un’auto parcheggiata in malo modo ha bloccato l’ambulanza che avrebbe dovuto portare la paziente verso l’elicottero. Il personale del 118 ha dovuto così trasferire una donna in barella lungo l'ultimo tratto, di circa 200 metri ed imbarcarla sull'eliambulanza che attendeva sulla piazzola di atterraggio di Anacapri. Domani mattina nella Piazzetta di Capri ci sarà un flash-mob per la salute, per sollecitare la costruzione a Capri di una seconda pista di atterraggio per l'elisoccorso ed evitare tali disagi. Anche l'Unione Nazionale Consumatori, delegazione di Capri, ha raccolto 3.000 firme sotto una petizione, che è stata inviata al presidente della regione De Luca, ai sindaci dell'isola e all'Asl Napoli 1 con la stessa richiesta di costruire nell'immediato una nuova pista di elisoccorso sull'isola.

«L’incoscienza e la grandissima inciviltà di un’automobilista anche stavolta hanno fatto danni, si è messo a repentaglio la vita di una donna. A causa dell’automobilista incosciente, nell'ultimo tratto che conduceva all'elicottero, la donna è stata trasportata in barella. Certe persone o non si rendono conto delle conseguenze delle loro azioni sconsiderate oppure se ne fregano, non ci sono altre alternative. Mi chiedo se questi individui si trovassero dall'altra parte, ovvero se qualcuno con un’azione incosciente mettesse a repentaglio la vita di un loro caro, come agirebbero. Bisogna rispettare le regole, la comunità e la vita umana. Chi non lo fa va condannato e perseguito in termini di legge» ha commentato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, membro della Commissione Sanità in Campania.