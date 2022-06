Celebrazioni a Napoli, nella storica caserma “Salvo D'Acquisto", per il 208° Annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento, alla presenza di autorità religiose, civili e militari, ha avuto inizio con la lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Accanto alla Bandiera di Guerra del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” e ai Reparti delle diverse Organizzazioni dell’Arma di stanza nella Regione Campania, schierati i Gonfaloni del Comune di Napoli insignito di Medaglia d’Oro al Valor Militare, della Regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli. Presenti rappresentanti del Consiglio Intermedio di Rappresentanza del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, del Consiglio di Base di Rappresentanza dei Comandi Legione, Regione Forestale e 10° Reggimento “Campania” e delle Associazioni professionali tra militari a carattere sindacale, nonché appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri, all’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali, alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e alla Scuola Militare “Nunziatella”. Tra i partecipanti anche le scolaresche di due istituti superiori di Scampia e Caivano.

Poco prima della cerimonia, il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Brigata Antonio Jannece, in rappresentanza del Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, Generale di Corpo d’Armata Maurizio Detalmo Mezzavilla che da pochi giorni è stato nominato Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e chiamato quindi a presenziare alla cerimonia che si è svolta a Roma, ha reso onore a tutti i Caduti dell’Arma, deponendo un cuscino di fiori presso la tomba del Vicebrigadiere Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria” Salvo D’Acquisto situata nella Basilica di Santa Chiara di Napoli, e, successivamente, una corona al Sacrario ai Caduti all’interno della sede del Comando Legione “Campania”.

Durante la cerimonia sono state, inoltre, consegnate onorificenze e ricompense a 12 militari distintisi in complesse e delicate attività di servizio. Tra queste spiccano le Medaglie di Bronzo al Valor Civile concesse a quattro militari del Reparto Territoriale di Mondragone (CE) per aver salvato due anziani che si erano rifugiati sul tetto della propria abitazione ove si era sviluppato un vasto incendio. Sarà poi concesso un attestato di Pubblica Benemerenza al Merito Civile a un Sovrintendente, già effettivo alla Compagnia di Torre Annunziata (NA), per aver tratto in salvo, insieme ad altri operatori, tre donne precipitate in un fiume con la propria autovettura. Consegnato un Encomio Solenne del Comandante Generale dell’Arma ai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Casamicciola (NA), i quali, in occasione del grave sisma che ha colpito l’isola di Ischia il 21 agosto 2017, hanno concorso nelle attività di protezione civile, contribuendo ad assicurare il soccorso e a garantire sicurezza e solidarietà alle popolazioni interessate.

Conferito un Encomio Semplice Collettivo del Comandante Interregionale “Ogaden” ai Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, i quali, durante i violenti tumulti e disordini avvenuti nel marzo 2020 all’interno dell’istituto penitenziario collocato in quel territorio, si prodigavano, senza sosta, nelle attività di rintraccio e arresto di numerosi detenuti evasi, tra i quali un pericoloso latitante. Inoltre, consegnato un Encomio Semplice del Comandante Interregionale “Ogaden” al Comandante della Stazione di Villaricca, il quale, lo scorso 6 gennaio, è riuscito a bloccare un soggetto che si era cosparso di benzina con l’intenzione di darsi fuoco; medesimo riconoscimento tributato al Comandante del Reparto Operativo e a tre militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli in relazione a un’attività investigativa conclusasi nel mese di marzo 2021 che ha consentito di individuare e arrestare un pericoloso latitante rifugiatosi in Francia.

La cerimonia termina con il tributo di riconoscimenti a quattro Comandanti di Stazione, uno per ogni Legione (“Campania”, “Abruzzo e Molise”, “Basilicata” e “Puglia”) dipendente dal Comando Interregionale “Ogaden”, per la meritoria attività svolta costantemente in favore delle collettività.