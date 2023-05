ERCOLANO. Tagliano la corda e gli salvano la vita, i carabinieri sventano un tentativo di suicidio. Tarda serata, un uomo chiama il 112. La sua voce è rotta dalla disperazione, racconta di volersi ammazzare. Poi riaggancia. I carabinieri della tenenza di Ercolano rintracciano immediatamente l’abitazione e lo raggiungono in pochi minuti. Sfondano una finestra e lo trovano penzoloni, legato all’inferriata della finestra della veranda. Una corda gli stringeva il collo. Recuperano in fretta un coltello dalla cucina e mentre uno lo tiene sollevato per evitargli il soffocamento, l’altro taglia la fune. Dopo manovre di rianimazione, la vittima ha ripreso lentamente a respirare e, all’arrivo del 118, è stato immediatamente portato all’Ospedale del Mare. Ora è salvo, non è in pericolo di vita e dimesso dopo circa 5 giorni di ricovero.