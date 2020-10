Un agente della Polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto nel carcere napoletano di Secondigliano ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. Lo denuncia in un comunicato stampa Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del sindacato di polizia penitenziaria Sappe.

Il detenuto, di origini pachistane, avrebbe aggredito un assistente del corpo di polizia penitenziaria all'apertura della cella nel reparto Infermeria. Solo l'intervento di altri agenti ha scongiurato il peggio per il poliziotto vittima dell'improvvisa aggressione. Il detenuto si sarebbe già reso protagonista in passato di analoghi gesti nei confronti di appartenenti alla polizia penitenziaria. L'agente è stato accompagnato al pronto soccorso, dove è stato giudicato guaribile in 7 giorni.

Donato Capece, segretario generale del Sappe, esprime solidarietà e vicinanza al collega ferito a Secondigliano e denuncia: «Quel che è accaduto, di una violenza inaccettabile, ci ricorda per l'ennesima volta quanto sia pericoloso lavorare in un penitenziario. Ogni giorno giungono notizie di aggressioni a donne e uomini del Corpo in servizio negli istituti penitenziari del Paese, sempre più contusi, feriti, umiliati e vittime di violenze da parte di una parte di popolazione detenuta che non ha alcuna remora a scagliarsi contro chi in carcere rappresenta lo Stato».