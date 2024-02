Parte oggi l’iniziativa del quotidiano Roma in collaborazione con il Garante per i detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, che per quattro sabati consecutivi, a partire da oggi, con interviste, interventi e approfondimenti vuole aprire una finestra sulle realtà carcerarie napoletane che saranno poi distribuite gratuitamente a detenuti e personale carcerario per incentivare la lettura.