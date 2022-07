«Ancora violenza e sangue versato dalla Polizia Penitenziaria in Campania. Questa mattina presso l'Istituto Penitenziario di Napoli-Poggioreale ancora una volta un appartenente al Corpo è stato vittima di una violenta aggressione». Così in una nota Emilio Fattorello, segretario nazionale per la Campania del Sappe.

«Al Padiglione Firenze del Penitenziario partenopeo - spiega Fattorello - un detenuto extracomunitario di origini africane prima si rifiutava di rientrare in cella poi aggrediva con inaudita violenza l'assistente capo di servizio, che non prevedendo la repentina aggressione batteva la testa picchiando sul taglio della porta blindata e riportando una profonda ferita al cranio con abbondante perdita di sangue. L'intervento di altri colleghi consentiva l'immediato soccorso con il trasporto del poliziotto ferito, con mezzo dell'amministrazione all'Ospedale del Mare, più vicino, per le cure del caso». Il detenuto è stato poi bloccato.

«Inutile sottolineare, ancora una volta - prosegue il sindacalista - quanto più volte segnalato dal Sappe con vere e proprie denunce circa le degradanti condizioni sia dal punto di vista detentivo sia per la poca sicurezza e salubrità sui posti di servizio».