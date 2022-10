NAPOLI. «Mi hanno avvisato delle lunghe attese per pagare i ticket. Siamo andati a controllare, e in effetti erano fermi i totem, con una parte del personale un po’ “disperso”. Siamo intervenuti e ora sembra che le lunghe file non ci siano più». Si giustificaca così Antonio D'Amore, direttore generale del Cardarelli, tornando sul tema evidenziato venerdì dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che aveva chiesto di snellire le lunghe code all'ospedale partenopeo.

«Ora - ha spiegato D'Amore - stiamo presidiando l'area per controllare che tutto funzioni. Gli sportelli diminuiranno con l'avanzare della tecnologia per la prenotazione anche online, tra poco sul nostro portale nuovo. Sono ripartiti anche i totem elettronici, da sette mesi rotti, e abbiamo potenziato lo sportello. Ma continueremo a sorvegliare. Ora partiamo con un piano per potenziare la prenotazione anche nei singoli padiglioni, mettendo casse automatiche nei diversi edifici dell'ospedale. Nei primi trequattro mesi utilizzeremo anche giovani volontari che illustreranno il funzionamento delle casse totem, in particolare agli anziani».

Oggi il Cardarelli ospita la discussione nazionale sui problemi del pronto soccorso in tutta Italia. «Noi ora lavoriamo per migliorare l'emergenza, e stiamo facendo scouting nei reparti per trasferire qui alcuni medici, attraverso la premialità per performance» ha proseguito D'Amore che ha fatto il punto sui problemi del pronto soccorso del Cardarelli, che dirige dall'inizio di agosto. «I medici dell'emergenza spiega D'Amore guadagnano meno dei colleghi perché non possono fare medicina autonoma e affrontano continuamente pazienti gravi. Al Cardarelli erano 35 un anno fa, poi andati via in 10, scegliendo altre strade, ora ne abbiamo solo 25. Bisogna affrontare il tema dell'aumento dello stipendio ma intanto abbiamo delle premialità e stiamo compiendo questo percorso».