CARDITO. Gli agenti del commissariato di Afragola, durante un servizio di controllo del territorio, transitando nei pressi di via Brodolini a Cardito, hanno notato due uomini, di cui uno a bordo di uno scooter, mentre si stavano scambiando qualcosa. I poliziotti li hanno controllati rinvenendo nelle tasche del motociclista circa 15 grammi di hashish suddivisi in sette stecchette, la somma di 124 euro e un telefono cellullare, il tutto sottoposto a sequestro come anche lo scooter. Antonio Crispino, 39enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.