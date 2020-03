NAPOLI. Un carico di ben 170mila mascherine a uso chirurgico è stato intercettato dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Napoli 1 e dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. La partita di dispositivi di protezione individuale, intercettata lo scorso 19 marzo, era di provenienza cinese e destinata a una società operante in Campania. Oggi, alla luce di quanto disposto dal commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in qualità di soggetto attuatore, ha emesso il provvedimento di requisizione delle mascherine per la successiva consegna alla Protezione civile.