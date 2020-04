GRUMO NEVANO. I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per porto di arma clandestina e munizionamento di arma comune da sparo D.A., 26enne di Afragola e A.V.L., 26enne di Cardito, entrambi già noto alle forze dell’ordine. A bordo di un’auto a noleggio i due stavano percorrendo le strade di Casandrino quando i militari, lungo Via Casandrino li hanno fermati e perquisiti. Nella tasca del sedile hanno così rinvenuto una pistola Glock semiautomatica calibro 9 completa di caricatore e un sacchetto contenente 37 proiettili dello stesso calibro. In auto anche la somma contante di 1.470 euro, ritenuta provento illecito. La perquisizione, estesa anche nelle loro presso le loro abitazioni, ha consentito di rinvenire una pistola scenica con nr. 97 cartucce a salve e due mazze da baseball.