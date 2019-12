CASAVATORE. Una gara clandestina di moto in pieno centro di Casavatore (Napoli). Si nascondeva questo, dietro l'incidente stradale in via Marconi nel quale lo scorso 12 luglio ha perso la vita un 26enne di Casoria, alla guida di un motoveicolo di grossa cilindrata. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'indagine, condotta dai Carabinieri della stazione di Casavatore, culminata questa mattina nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne e degli arresti domiciliari nei confronti di un 18enne, entrambi residenti a Casavatore, rispettivamente per il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore, nell'ipotesi aggravata della morte di una persona derivata dalla competizione, e per il reato di favoreggiamento personale.