Casi di Covid: in isolamento tre Compagnie della Scuola Allievi della Guardia di Finanza.

Questa mattina tre Compagnie della Scuola Allievi della

Guardia di Finanza di Bari sono state messe in isolamento

per alcuni casi di Covid riscontrati al rientro dalle ferie.

Annullati tutti gli ordini di servizio

Sono stati annullati tutti gli ordini di servizio in attesa di ufficializzazione dei riscontri sanitari.

Come da disposizione del Comandante della Scuola devono restare nelle rispettive camere gli allievi della II, III e IV Compagnia per un totale di circa 450 persone.

I dati di ieri in Toscana

In Toscana sono 11.967 i casi di positività al Coronavirus, 69 in più rispetto a ieri (17 identificati in corso di tracciamento e 52 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente.

L'età media dei 69 casi odierni è di 44 anni circa (il 22% ha meno di 26 anni, il 25% tra 26 e 40 anni, il 31% tra 41 e 65 anni, il 22% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 76% è risultato asintomatico, il 11% pauci-sintomatico.

Delle 69 positività odierne, 8 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (1 Spagna). 2 casi sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (1 Sardegna, 1 Emilia Romagna).

3 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione la cui positività è stata notificata in Toscana, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni con l’ordinanza n. 80 della Regione Toscana. Il 48% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.



I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.189 (76,8% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 552.076, 7.629 in più rispetto a l'altro ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 1.636, +3,5% rispetto a ieri. ieri non si registrano nuovi decessi.