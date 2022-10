Il garante dei detenuti della Campania, Samuele Ciambriello, si dice «sconcertato e sconvolto» per la notizia dell'arresto di Pietro Ioia, garante dei detenuti di Napoli. «La notizia mi ha lasciato attonito. Ho piena fiducia nella magistratura che, già dalle prossime ore, con gli interrogatori di garanzia sarà chiamata a valutare il quadro accusatorio. Spero che, in questa circostanza o nelle future fasi, Pietro Ioia riesca a dimostrare la sua estraneità ai fatti. Intanto, la mia posizione non può che essere orientata verso la presunzione di innocenza».