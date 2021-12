Il Sindacato unitario giornalisti della Campania esporrà uno striscione per chiedere giustizia per Mario Paciolla, il cooperante delle Nazioni unite ucciso in Colombia nel luglio del 2020. «Da allora nulla si è saputo sulla morte del giornalista napoletano, che, inizialmente, senza alcuna indagine, fu fatta passare per un suicidio. - spiega il segretario del sindacato, Claudio Silvestri - È necessario tenere alta l’attenzione su questo delitto, illuminare questa storia perché si arrivi a una verità». L’appuntamento è previsto per domenica 12 dicembre alle ore 11 presso la sede del Sugc in vico Monteleone 12. Oltre ai vertici del Sugc e di Articolo21, saranno presenti il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, i genitori e gli amici di Mario.