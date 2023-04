NAPOLI. In occasione delle festività pasquali numerose sono le iniziative e le opportunità per visitare i luoghi della cultura e dell'arte in città. Un weekend da trascorre all’aria aperta, passeggiando nel centro storico e visitando i numerosi e splendidi monumenti cittadini.

In particolare, sarà assicurata l'apertura del Castel Nuovo domenica dalle 9.00 alle 13.30 e lunedì in albis fino alle 18.30.

Il PAN - Palazzo delle Arti di Napoli, con sede nel settecentesco Palazzo Roccella, sarà aperto per l’intero fine settimana dalle 9.30 alle 20.30, ad accezione della domenica di Pasqua con chiusura alle ore 14.00.

Nella sola mattinata di sabato, invece, sarà aperto il magnifico Complesso Monumentale dell'Annunziata, mentre la Chiesa di San Severo al Pendino sarà visitabile fino alle ore 19.00.

Si ricorda che il Castel dell’Ovo rimane chiuso al pubblico per interventi di manutenzione.

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti sulle attività culturali in programma in città si rimanda al sito del Comune di Napoli