CASTELLAMMARE DI STABIA. Era in semilibertà, rientrato a casa da Teramo, ma guidava senza patente e ha combinato un macello all’Aranciata Faito - periferia stabiese, bunker della camorra e piazza di spaccio - dove, per sfuggire a un posto di controllo dei carabinieri, ha danneggiato 5 auto che erano in sosta sul ciglio della strada. Poi è finita con la sua auto dritto in una tabaccheria ribaltandosi. Si è anche ferito alla spalla, procurandosi una frattura. Eppure, in queste condizioni, ha provato ulteriormente a sfuggire agli arresti, scappando a piedi.