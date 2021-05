CASTELLAMMARE DI STABIA. Il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia ha votato oggi la richiesta di sospendere i lavori del raddoppio del traforo della galleria Varano, attraversata dalla Circumvesuviana. Nella riunione consiliare odierna, in cui la maggioranza ha approvato il bilancio previsionale 2021-2023, è stato anche approvato l'ordine del girno presentato dal consigliere dell'opposizione, Tonino Scala (Liberi e Uguali) per la richiesta di sospensione della parte del progetto dell'Eav del raddoppio dei binari tra la stazione Via Nocera e Castellammare di Stabia. "Sulla sospensione del raddoppio dei binari della Circum la maggioranza di centrodestra ha approvato l’ordine del giorno presentato da Leu. Il resto dell’opposizione ha preferito non votare ed assentarsi dall’assise cittadina - spiega il sindaco Gaetano Cimmino - In pratica,il consiglio comunale di Castellammare chiede al presidente della Regione Campania e al presidente di Eav di sospendere i lavori del tunnel di Varano fino a quando non sarà certa una visione d’insieme dell’opera, visto che si evince la volontà della stessa Regione di prevedere con i fondi del Recovery Fund il raddoppio fino a Sorrento".