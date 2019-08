CASTELLAMMARE DI STABIA. Corsi di lingua, di pittura, di rilegatura, di avvicinamento al kayak... l’Associazione Culturale Ricordi Perduti, a via Regina Margherita 132, a Castellammare di Stabia, ha due obiettivi: diffondere l’amore per i libri e per il territorio. Chi entra nel negozietto condotto da Guglielmo Di Martino vive l’esperienza di ritrovarsi nella soffitta del nonno: oggetti, dischi, fumetti, libri di scuola e di letteratura anche rari hanno la forma e la grafica dal fascino avvolgente di affetti cari e lì collocati per farsi riabbracciare e possedere, restituendo l’infanzia e quei “ricordi perduti” che sono rimasti nel cuore e sotto la pelle di tutti. L’associazione si muove così: presentazione di libri, offrendo gratis la saletta con panche e scrivania agli autori di turno. Conferenze e tanti corsi gratuiti anche di lingue straniere, di conoscenza delle piante tipiche dei Monti Lattari, di meteoriti (che i partecipanti hanno potuto anche toccare). Poi escursioni nei sentieri di montagna e navigando in kayak sulla costa. E, infine, trekking urbano e visita a vari musei per approfondire la storia locale. «Il nostro problema più grande è trovare insegnanti che la pensano come noi e offrano le loro prestazioni gratuitamente - spiega Guglielmo - devo dire che fino ad oggi ne abbiamo trovati abbastanza, ed anche molto bravi e professionali. Tutti possono partecipare a corsi ed eventi, non devono essere per forza nostri soci né abbiamo mai chiesto a chi frequenta i corsi di farsi soci, La nostra è una filosofia di pensiero, si diventa soci perché lo si vuole, non perché si è costretti». roben