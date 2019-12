CASTELLAMMARE DI STABIA. Le lacrime degli organizzatori dei “Fratiell’ e surelle” in via Regina Margherita, dopo l’aggressione verbale al parroco della Chiesa San Vincenzo Ferreri, don Roberto Imparato (nella foto), che non aveva acconsentito a celebrare i riti liturgici della festa dell’Immacolata secondo il programma del “comitato rionale”, attestano la forte tempesta emotiva che accompagna da sempre la fase preparatoria e l’esito della festa per l’Immacolata a Castellammare di Stabia.