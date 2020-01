CASTELLAMMARE DI STABIA. Primo appuntamento in agenda del nuovo anno sociale del “Garden Club Stabiae”, con la nuova presidenza di Antonella Capasso (nella foto), che inaugura le attività dell’associazione per la protezione dell’ambiente e la promozione dei giardini, con un incontro di alto livello moderato dal giornalista Luigi Vicinanza, Condirettore editoriale di Gedi News Network, e che avrà la partecipazione di alte personalità della cultura. L’appuntamento è per il prossimo 31 gennaio, alle ore 17,30, nella Sala Congressi della Banca Stabiese (via Ettore Tito n. 1) a Castellammare di Stabia. Il tema è di pregnante attualità, e che sta mobilitando le generazioni più giovani, le quali addossano ai vertici del potere la responsabilità del futuro del pianeta. Sull’argomento “Scienza, Etica e Fede per l’Ambiente del XXI Secolo” si incontreranno il sindaco Gaetano Cimmino,, insieme con la presidente Capasso e con Luigi Riello, Procuratore Generale di Napoli daranno il benvenuto a MariaFelicia De Laurentis, Astrofisica e Professoressa di Astronomia e Astrofisica presso l’Università “Federico II” di Napoli; Giancarlo Iaccarino, Console Onorario del Lussemburgo; Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente Fondazione Univerde; Marcello Spagnulo, Presidente Marscenter; Paolo Trapanese, Presidente Fin Campania. Le conclusioni saranno affidate a Mons. Francesco Alfano, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Castellammare e Sorrento.