NAPOLI. Fuga finita per il ras del clan Contini, dopo la rocambolesca cattura di fine dicembre, per Nicola Russo, alias “’o nfamone”, arriva una nuova tegola. Il 53enne boss di via Arenaccia è stato infatti estradato in Italia e si trova adesso ristretto nel carcere di Civitavecchia, dove sconterà la pena, alla cui esecuzione era riuscito a sottrarsi per diversi mesi. Mescolato agli ospiti del resort in Spagna per il Capodanno, vestito alla moda giovanile, atteggiamenti e comportamenti da turista italiano benestante con moglie, figlia e genero al seguito.