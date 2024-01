NAPOLI. Un giovane napoletano, Michele Di Rosa, si è presentato alla polizia ed è stato poi sottoposto a fermo dai carabinieri che indagano. È stato sottoposto a fermo dai carabinieri il presunto complice del 24enne arrestato per quanto accaduto in viale Toscana, a Milano, dove nella notte tra il 3 e il 4 gennaio, insieme ad altri due giovani, aveva teso “per gioco” un cavo d’acciaio a cavallo della carreggiata stradale. Si tratta di un napoletano di 18 anni che si è presentato nella notte di ieri in questura a Monza.