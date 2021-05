Cellulari vietati ai bambini, multe per i genitori fino a 1500 euro

Gli smartphone sono dannosi per i bambini. Lo dimostrano numerosi studi inseriti nella nuova proposta di legge, presentata il 15 marzo 2021 dai deputati De Giorgi, Fioramonti, Ianaro, Palmisano, Papiro, Vizzini e Lombardo.

L’obiettivo è limitare l’uso dello smartphone da parte dei minori di 12 anni, introducendo anche sanzioni pecuniarie qualora il comportamento dovesse persistere.

Multe per i genitori dei bambini che usano troppo lo smartphone

Gli studi a sostegno di tale possibilità sono quello dell’Università di Örebro in Svezia, risalente al 2009, e quello più recente, dell’Istituto di ricerca neuro-diagnostica di Marbella, condotto nel 2015 in Spagna.

Stando a questo studio basterebbero due minuti di chiamata per produrre delle alterazioni nella naturale attività del cervello di un bambino, che perdurerebbero per una durata fino a 60 minuti dopo la telefonata.

Con l’approvazione della nuova proposta di legge si introdurrebbe un articolo 328-bis al Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 con alcune rilevanti regole aggiuntive.

Multa ai genitori che fanno usare troppo lo smartphone ai genitori: la proposta di legge presentata in Parlamento mira a regolamentare il fenomeno in modo piuttosto rigido, con divieti assoluti per i più piccoli, e altre restrizioni d’uso per i ragazzi fino ai 12 anni.

La proposta di legge è stata presentata alla Camera dei deputati.

All’interno vengono proposte quattro fasce di restrizione. Si parte da un divieto assoluto di utilizzo nei primi 3 anni di vita, seguito da concessioni graduali negli anni successivi: da non più di un’ora al giorno per i bambini dai 4 ai 6 anni; non più di tre ore al giorno per i bambini dai 6 agli 8 anni, e infine non più di quattro ore giornaliere nella fascia di età dai 9 ai 12 anni.

Incollati allo smartphone? Per oculista 'rischi miopia e astenopia'

L’esperto, rischio miopia e astenopia per chi passa troppe ore allo Smatphone. Se l’impegno visivo richiesto eccede le capacità visive del soggetto, l’affaticamento oculare compare in breve tempo, è più sintomatico ed è più frequente.