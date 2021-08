Tragedia nel vicentino dove un uomo di 58 anni è morto soffocato mentre si trovava in un ristorante. Il fatto è' successo a Fara Vicentino e il 58enne stava facendo una tranquilla cena di famiglia quando ad un certo punto è avvenuta la tragedia.

I soccorsi

Secondo le prime ricostruzioni fatte dai carabinieri che sono intervenuti immediatamente sul posto l'uomo aveva appena iniziato a mangiare delle carne quando del cibo gli ha ostruito le vie respiratorie.

Per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Quando ha iniziato a manifestare i sintomi del soffocamento le persone presenti hanno subito chiesto l'intervento dei soccorsi ma purtroppo all'arrivo dei sanitari per l'uomo non c'era più nulla da fare. Inutili i tentativi di salvare l'uomo.

Malore durante una cena, Michele muore davanti agli amici: aveva 42 anni

Tragedia al ristorante. E' stato quasi certamente un infarto a uccidere Michele Monti, 42enne di Rontagnano di Sogliano scomparso improvvisamente sabato sera.

La vittima

Monti era residente a Rontagnano,proprietario di una azienda calzaturiera a Barbotto, molto conosciuto anche in Valmarecchia.

La tragedia

L'uomo, assieme ad alcuni amici, si era recato a cena in una trattoria del posto. Ad un certo punto è andato in bagno per un dolore al petto e, una volta lì, si è accasciato al suolo. Nel locale c'era anche un'infermiera che lo ha soccorso in attesa dell'ambulanza.

I soccorsi

All'arrivo del 118 il medico non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del 42enne. Monti gestiva un negozio di scarpe assieme alla sorella. Era anche appassionato di trekking. Ancora non è stata fissata la data dei funerali-

Si lancia con il bungee jumping ma non è imbracata: 25enne muore di infarto mentre precipita nel vuoto

Non capisce il segnale del via e si lancia nel vuoto senza essere ancora assicurata al bungee jumping: una tragedia ha coinvolto una ragazza di 25 anni che è precipitata nel vuoto perchè aveva capito che poteva lanciarsi e invece non era stata ancora agganciata alle funi per essere poi assicurata.

DOVEVA ESSERE UNA GIORNATA DIVERTENTE, SI E' TRASFORMATA IN TRAGEDIA

Yecenia Morales, era originaria di Medellín in Colombia e domenica si era recata insieme al fidanzato ad Amaga, una nota località turistica nel sud-ovest del dipartimento di Antioquia, voleva provare il brivido del lancio ma invece di essere un momento divertente, si è trasformato in una enorme tragedia.

IL SEGNALE DI VIA ERA PER IL FIDANZATO

Gli organizzatori avevano dato il segnale per lanciarsi al fidanzato e non a lei.

NON ERA STATA ANCORA LEGATA ALLE FUNI

La ragazza infatti aveva già l'imbracatura necessaria ma non era stata ancora legata alle corde, è precipitata sotto gli occhi del ragazzo e di tutti i presenti che non hanno potuto far nulla per salvarla, restando scioccati per l'accaduto.

Quando sul posto sono arrivati i soccorsi per la 25enne non c'era più nulla da fare.

Secondo l'autopsia la ragazza è morta di infarto durante il lancio però e non per la caduta e le ferite successivamente riportate.