«Siamo contrari allo scorporo della rete Wind 3 che a Pozzuoli potrebbe mettere a rischio seriamente il perimetro occupazionale di oltre mille lavoratori. Per questo motivo domani avremo un'assemblea con i lavoratori». Così Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Campania sui motivi dell'appuntamento di domani alle 10.30 presso la sede di Pozzuoli.

«Diciamo no allo “scorporo" della rete Wind Tre», cui parteciperà anche Riccardo Saccone della segreteria nazionale della Slc. «Siamo preoccupati - continua Gianluca Daniele - per il settore delle telecomunicazioni in Campania e naturalmente vigileremo sugli effetti di quanto potrebbe accadere nella sede di Pozzuoli con oltre mille lavoratori impiegati. Le esternalizzazioni dei servizi rischiano seriamente di penalizzare le nostre battaglie a favore dei diritti delle persone che da anni lavorano in questo settore».