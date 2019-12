NAPOLI. I carabinieri arrestano incensurato per coltivazione domestica di cannabis un incensurato 38enne di Chiaiano è stato arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio dai carabinieri della stazione di Marianella. I militari hanno scoperto in casa sua un locale adibito a serra. All’interno vi teneva a crescere 19 piante di cannabis mentre 6 chilogrammi di foglie erano in fase di essiccazione; c’erano inoltre molti semi e lampade, ventilatori e aeratori. Il tutto è stato sequestrato. L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari.