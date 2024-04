La Polizia Locale di Napoli, Unità operativa Chiaia, insieme a personale tecnico dell'Abc ha accertato che la proprietaria di un chiosco/chalet in via Caracciolo sversava in mare le acque di scarico di lavaggio delle stoviglie. Sono inoltre in corso ulteriori accertamenti da parte dei tecnici dell'Abc circa la regolarità dell'allaccio alla rete idrica. Per interrompere lo sversamento inquinante la Polizia Locale ha posto sotto sequestro penale il chiosco e denunciato all'autorità giudiziaria la titolare dell'attività, mentre il personale dell'Abc ha provveduto a sigillare il contatore idrico nell'attesa delle verifiche. Gli agenti delle Unità operative Chiaia, Vomero, Stella e Avvocata, hanno inoltre effettuato una serie di controlli amministrativi e alla viabilità. Sono stati elevati quattro verbali a carico di esercizi commerciali per mancanza di autorizzazioni, mentre per infrazioni al Codice della strada sono stati elevati 88 verbali. Inoltre nel quartiere Vomero sono state multate e prelevate due auto parcheggiate sugli stalli riservati ai disabili.