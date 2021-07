Prima l’appuntamento, poi il tragitto insieme verso l’Abbazia, infine il momento in cui ha accoltellato Chiara Gualzetti a Valsamoggia, nel Bolognese.

Il 16enne fermato per l’omicidio dell’amica sua coetanea ha sostanzialmente confermato al gip la confessione e la dinamica del delitto rispondendo alle domande. I

l giudice ha convalidato il fermo e disposto per il ragazzo la custodia cautelare in carcere.

«COLPITA RIPETUTAMENTE»

In attesa dell’autopsia domani, la Procura per i minorenni ha confermato la premeditazione, spiegando che Chiara è stata «colpita ripetutamente» dall’amico con una serie di fendenti con un coltello da cucina.

Ma Chiara avrebbe tentato una strenua difesa: i capelli del giovane accusato dell’omicidio, infatti, sono stati trovati nelle mani della ragazza.

I genitori della vittima, mamma Giusi e papà Vincenzo, trasferitisi a Monteveglio 17 anni fa da Napoli, sono distrutti dal dolore.

Tuttavia il padre di Chiara ha già promesso battaglia, non crede al demone che avrebbe spinto il 16enne a uccidere la figlia, «innamorata della vita e benvoluta».

L’avvocato della famiglia Gualzetti, Giovanni Annunziata, parla di «disumana ferocia».

«NON È IL PROFILO DI UN FOLLE»

Il legale, favorevole a una eventuale perizia psichiatrica sul 16enne per eliminare qualsiasi zona d’ombra, spiega che «tuttavia, empiricamente posso dire che la premeditazione, l’organizzazione, la volontà e la capacità di cancellare le tracce per un delitto così efferato è poco compatibile con il profilo di un folle».

IL DEMONE DELLA SERIE TV

Il ragazzino che ha confessato, ai carabinieri ha detto di sentire «la voce del demone, è stato lui a dirmi di uccidere Chiara. L’ho fatto per calmarlo».

Ai militari ha raccontato di Samael, «l’angelo della morte di cui sente la voce da quando lo ha invocato». Si tratta di uno dei personaggi della serie tv di Netflix “Lucifer” e di alcuni fumetti che l’adolescente leggeva.

La voce lo «perseguitava da tempo dicendogli che doveva uccidere Chiara», di lui avrebbe parlato anche la psicologa che lo seguiva. La mamma del 16enne ha detto di non avere «parole per quanto avvenuto. Non so come sta mio figlio».