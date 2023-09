Per la riqualificazione di Caivano, il Consiglio dei Ministri ha nominato commissario straordinario Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia ed esperto di Medicina delle catastrofi. Ciciliano ha fatto parte del CTS (Comitato tecnico scientifico) durante la pandemia di Covid 19. «Mi impegnerò al massimo, c’è molto lavoro da fare ma io sono pronto. Ringrazio il Governo e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni», ha detto Ciciliano ai giornalisti. Ieri, al Parco Verde, la Polizia ha eseguito nuovi controlli ad alto impatto, dopo il maxi-blitz con 400 tra carabinieri e poliziotti di martedì scorso. Gli agenti del Commissariato di Afragola, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 141 persone e controllato 76 auto. Elogi dal Sunia, sindacato degli inquilini. «Nei quartieri periferici - dice il segretario Stefano Chiappelli - si concentra l’alto numero delle occupazioni abusive. Ma bisogna attuare una seria ed efficace politica di controllo del territorio e non solo mostrare i muscoli». Resta negativa, invece, l’opposizione: «Ogni volta che c’è un reato - commenta Matteo Renzi - il Governo annuncia una nuova fattispecie giuridica» Più duro il suo ex alleato Carlo Calenda, di “Azione”: «Blitz una tantum e invenzione quotidiana di nuovi reati non sono una risposta ai problemi della delinquenza e delle baby gang - scrive in un Tweet - sono una risposta ai problemi di comunicazione della maggioranza. È spettacolo, non governo». Più sfumato il giudizio della portavoce di “Azione”, Maria Stella Gelmini, che definisce Il decreto «una prima risposta alla criminalità e ai fatti violenti di questa estate». «È chiaro - aggiunge Gelmini - che ormai l’età media di chi delinque si è purtroppo ulteriormente abbassata, ma se si pensa solo di inasprire le sanzioni o introdurre nuovi reati siamo fuori strada».