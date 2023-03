I carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti in via Varignano per un incidente stradale. Un'auto guidata da un uomo di Palma Campania, per cause in corso di accertamento, avrebbe investito un ciclista. La vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli, non è stata identificata compiutamente ma si tratterebbe di un extracomunitario di origini africane di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Il giovane è ricoverato in prognosi riservata. L'investitore si sarebbe fermato per prestare soccorso Indagini in corso.