NAPOLI. «Città della Scienza ha investito sulla comunicazione scientifica ed è un punto di riferimento non solo per Napoli, ma per l' Italia, ed anche internazionale». Così il ministro per l' Università e la Ricerca Maria Cristina Messa, in un videomessaggio per l' inaugurazione della mostra di divulgazione scientifica “Futuro remoto” a Città della Scienza. La 35esima edizione della mostra è stata inaugurata ieri ed è tornata in presenza dopo lo stop dovuto al Covid.