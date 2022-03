Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi ha predisposto la costituzione dell'Ufficio di Gabinetto, costituito da un capo e un vice capo di Gabinetto, indicando per le due cariche rispettivamente l'avvocato Raffaele Chianese e il dottor Davide Leonardi. Chianese ha ricoperto numerosi ruoli all interno della pubblica amministrazione, tra questi, la direzione dell'Ufficio IV del Gabinetto della Presidenza della Regione Campania "Mobilità, Lavori pubblici e Protezione civile. Società partecipate e Fondazioni. Sviluppo economico e Attività produttive" ed è stato nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2021, componente effettivo della Cabina di regia sul Codice dei Contratti pubblici. Leonardi, commercialista, dottore di ricerca in Scienze aziendali, è revisore legale e revisore Enti locali. Ha al suo attivo numerose esperienze di gestione e consulenza in ambito aziendale ed è docente a contratto presso il Dipartimento di Economia e Management del Corso di Economia e Gestione delle Imprese dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".