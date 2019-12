Per il giornalismo premiato Nello Fontanella, “per essersi distinto, attraverso la sua attività di giornalista, per il contrasto e la repressione dei reati ambientali e delle organizzazioni criminali coadiuvando tutte le forze di Polizia nell’anno 2019”; per “l’impegno e la straordinaria rappresentatività della sua impresa” premiato Francesco Ferrieri, pasticciere napoletano, che “ha contribuito ad alimentare positivamente l’icona di Napoli attraverso la produzione e la distribuzione della sfogliatella napoletana in Europa e nel mondo”.

Il riconoscimento è andato anche a Simona Tortora, titolare dell’omonima azienda di produzione di cioccolato e di confetti con sede a Nola, per “i suoi prodotti apprezzati in tutto il territorio nazionale ed europeo, caratterizzati in maniera unica e irripetibile in chiave partenopea”.

«Quella di oggi – ha affermato il vicesindaco Iovino nel corso del suo intervento – è una bella giornata per il nostro territorio, perché costituisce l’occasione per evidenziare che nell’area metropolitana esistono realtà imprenditoriali e professionali di primissimo livello che nulla hanno da invidiare ad altre realtà aziendali che operano in aree magari più attrezzate del Paese, e anche per dimostrare l’attenzione e l’apprezzamento da parte di un’Istituzione quale la Città Metropolitana per il loro lavoro, che sia d’esempio per chi opera quotidianamente per lo sviluppo della nostra comunità».