NAPOLI. Traffico bloccato in mattinata e nel tardo pomeriggio in tutta la zona attorno al Lungomare in occasione della prima giornata del “Racing show”. E montano le polemiche sull’iniziativa. Dal capo dell’opposizione in consiglio comunale Catello Maresca alle associazioni del turismo sostenibile. «Le associazioni aderenti al Forum della Cultura e del Turismo Sostenibile esprimono un forte e sentito disappunto per la decisione di organizzare il Gran Premio di Napoli sul lungomare della città», scrivono le associazioni tra cui Legambiente Iride e Wwf Napoli. «Questa iniziativa rappresenta un'offesa all’ambiente e conseguentemente alla città che registra tassi di inquinamento sempre più elevati. Il pianeta si trova in un momento critico in cui la crisi climatica impone scelte responsabili e sostenibili. Eppure, anziché promuovere la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, si preferisce dare spazio a eventi che simboleggiano il passato, il consumo di combustibili fossili e l'inquinamento atmosferico».

E ancora, le associazioni per il turismo sostenibile aggiungono: «Il lungomare di Napoli è considerato uno dei più belli al mondo, un luogo di incontro, di bellezza e di contemplazione per cittadini e turisti. E’ diventato il fiore all’occhiello della città grazie alla sua pedonalizzazione. Vederlo trasformato in un circuito per auto da corsa è un'offesa alla sua identità e alla sua vocazione naturale. Costituisce inoltre un pericoloso precedente per assecondare una promozione turistica di cui la città non ha certo bisogno grazie alla sua bellezza fatta di natura e di cultura». Duro anche Catello Maresca: «il sindaco Manfredi e la sua allegra amministrazione hanno deciso di farci una bella sorpresa, strade improvvisamente chiuse e traffico in tilt. Vorrei ricordare al nostro caro primo cittadino, che ha la fortuna di vivere a Nola, dove gli amministratori sono capaci, che qui noi napoletani dobbiamo andare a lavorare la mattina, accompagniamo i figli a scuola e abbiamo cose più serie da fare che non una gara di macchine per cui il Comune ha anche concesso 100.000 euro di contributo ed esenzioni varie, tra cui incredibilmente proprio quella per pagare i vigili urbani". "Se il sindaco vuole organizzare grandi manifestazioni, ce lo faccia sapere prima e soprattutto eviti di farlo quando si lavora e chiudendo arterie di collegamento fondamentali sottolinea E poi gli suggeriamo di chiedere consigli ai suoi colleghi nolani, o di nominarsi qualche altro bel consulente riccamente ricompensato, come sta facendo per tutte le altre cose pressoché inutili che ha messo in piedi».