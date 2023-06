È stato catturato dai Carabinieri il 43enne Davide Pescatore, ritenuto elemento apicale del clan camorristico “167" attivo ad Arzano, in provincia di Napoli. Pescatore era latitante dallo scorso 8 marzo, quando si è sottratto a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda partenopea. A Pescatore è contestato il reato di estorsione aggravata dalle finalità mafiose, commessa insieme ad altre tre persone lo scorso marzo in un bar di Arzano. Seguendo amici e parenti e monitorando il web, i Carabinieri sono riusciti a localizzarlo in una palazzina nel cuore di Giugliano in Campania. Quando i Carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno scoperto quale fosse l'abitazione dove si nascondeva, hanno interrotto la circolazione e circondato lo stabile. Dopo aver paralizzato il centro storico di Giugliano, monitorando anche dall'alto con un drone, i militari hanno bussato alla sua porta. Pescatore dormiva e non ha opposto resistenza. Il 43enne è stato portato in carcere.