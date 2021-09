NAPOLI. Guerra aperta alle piazze di spaccio della mala di Scampia e Secondigliano. All’ombra delle Vele scatta l’ennesimo blitz e nel mirino degli uomini in divisa finisce ancora una volta il temibile cartello dei Notturno-Abbinante, famiglie capofila della variegata galassia degli Scissionisti che nei primi anni Duemila dichiararono guerra ai Di Lauro. Anche stavolta, grazie a un paziente appostamento, la retata è andata a segno e in manette è finito Leopoldo Marino, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, in passato indagato anche per armi, oltre che per droga.