Potrebbe essere di un clochard morto da due mesi il cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato nei pressi di un cavalcavia in località Varcaturo a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Ieri sera i carabinieri della stazione di Varcaturo - allertati da personale della polizia locale - sono intervenuti sotto il cavalcavia nei pressi dello sbocco stradale della Strada Statale 7quater da Pozzuoli a Lago Patria. Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione, sul posto presenti anche un bivacco, coperte ed effetti personali ma nessun documento di identità. Il medico legale, intervenuto su indicazione della Procura di Napoli Nord, da una prima ispezione avrebbe datato il decesso a circa due mesi fa. Non sembrano esserci segni di lesioni esterne. I carabinieri hanno sequestrato la salma e l'hanno trasferita nell'ospedale di Giugliano in Campania per la successiva autopsia disposta dalla procura di Napoli Nord. Indagini in corso per risalire all'identità dell'uomo e per ricostruire le cause del decesso.