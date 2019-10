NAPOLi. Mariano Aporta, la notizia del cui arresto abbiamo pubblicato in esclusiva sull’edizione di ieri del nostro giornale, è stato incastrato grazie a un’intuizione degli investigatori del commissariato Scampia. I quali, dopo un appostamento notturno in via Caprera, al confine tra i quartieri Miano e Piscinola, hanno localizzato un appartamento nel quale si vendeva droga.