I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno trovato e sequestrato a Frattamaggiore (Napoli) 500 kg di cocaina purissima. La droga è stata trovata in un capannone della periferia di Frattamaggiore, su cui sono in corso indagini. La cocaina, che avrebbe fruttato oltre 50 milioni di euro nella vendita al dettaglio, era nascosta in 20 cartoni contenenti diverse confezioni solitamente utilizzate per la frutta. A Frattamaggiore e nei comuni limitrofi, recentemente teatro di importanti arresti da parte dei Carabinieri di Giugliano nell'ambito di operazioni coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, sono in corso indagini sulla provenienza della sostanza stupefacente per individuare i relativi responsabili. Le indagini sono dirette dalla Procura distrettuale di Napoli.