NAPOLI. Spaccio alla luce del sole, scatta il blitz tra i turisti. I carabinieri della stazione di Borgo-loreto hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Marcello Moccia, 38enne di Foggia da tempo residente a Ponticelli e già noto alle forze dell’ordine. Alcuni cittadini hanno chiesto aiuto ai militari che si trovavano in piazza Garibaldi: c’era un uomo che spacciava. I carabinieri lo hanno fermato e controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 41 grammi di cocaina. La droga, che l’uomo teneva nel suo borsello, era all’interno di un involucro in cellophane. Rinvenuta e sequestrata anche la somma di 44 euro provento del reato. L’arrestato è trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di giudizio.

Giovedì pomeriggio gli agenti del commissariato VicariaMercato e dell’Ufficio prevenzione generale, con il supporto degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine Campania, hanno invece effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi della Stazione Centrale, di piazza Garibaldi, piazza del Carmine e Porta Nolana. Nel corso dell’attività sono state identificate 35 persone di cui 25 con precedenti di polizia e controllati 10 veicoli.

In piazza del Carmine i poliziotti hanno denunciato un uomo sorpreso a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli hanno notificato un ordine di allontanamento. Inoltre è stato eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli nei confronti di Luciano Cardone, 50enne napoletano, condannato a 5 anni, 6 mesi e 18 giorni di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, gli agenti hanno se-gnalato all’autorità giudiziaria una donna per inottemperanza al divieto di dimora a Napoli.

I controlli della polizia hanno però interessato anche l’interno dello scalo ferroviario, dove un uomo è stato bloccato con la refurtiva, mentre tentava di dileguarsi tra i numerosi clienti di una nota libreria della stazione ferroviaria di Napoli Centrale.

Il 48enne è entrato nel negozio e, con estrema disinvoltura, si è impossessato di ben 16 dischi in vinile sottraendoli dallo scaffale. Nonostante l’agile mossa del ladro, il gesto non è passato inosservato agli occhi della vigilanza interna che, immediatamente, ha allertato gli agenti della polizia ferroviaria di pattuglia all’esterno dell’esercizio commerciale consentendo di bloccare in tempo il malfattore e recuperare l’intera refurtiva, restituita alla direzione commerciale.

Condotto negli uffici del settore operativo Polfer, l’arrestato è stato trasferito nelle camere di attesa della Questura di Napoli per essere giudicato con rito direttissimo. All’esito della convalida, l’uomo è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa. La polizia ferroviaria di Napoli, in concomitanza con l’aumento progressivo dei viag-giatori e dei turisti che notoria-mente si registra in questo periodo dell’anno, ha intanto rafforza-to le attività di prevenzione e vigilanza al fine di impedire il veri-ficarsi di fenomeni illeciti ed eventi delittuosi di ogni genere as-sicurando maggiore sicurezza.