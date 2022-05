Un turista cileno di 53 anni è stato denunciato dai Carabinieri della compagnia di Sorrento per essere entrato nella Grotta Azzurra di Capri. I militari hanno sorpreso il turista che, insieme alla sua famiglia, stava ammirando la Grotta Azzurra dal suo interno. I turisti, a bordo di un tender, avevano ormeggiato ad Anacapri l'imbarcazione principale, una barca a vela, per poter ammirare da vicino le bellezze dell'isola. Il 53enne è stato denunciato a piede libero per inosservanze del codice della navigazione e per la violazione dell'ordinanza relativa alla sicurezza con l'ingresso in un sito marino protetto.